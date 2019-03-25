Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Во время досмотра посылки, присланной жителем Саранска осужденному к 11 годам лишения свободы, сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали четыре мобильных телефона и три зарядных устройства, которые были спрятаны в книге.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации пресс-службы УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su