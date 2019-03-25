В Саранске был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в нападении на школьницу

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 30-летний местный житель, который подозревается в нападении на 15-летнюю школьницу.

18 марта 30-летний житель Саранска, находясь в подъезде многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу – улица Никула Эркая, напал на 15-летнюю школьницу и совершил в её отношении развратные действия.

Спустя несколько дней стражам порядка удалось задержать горожанина. Ранее у мужчины не было проблем с законом.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru