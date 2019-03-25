В Мордовии заключенным рассказали о театральной жизни

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии был проведен ряд мероприятий, посвященных театру.

В библиотеке указанного исправительного учреждения была организована экспозиция, посвященная театральной жизни в России. Вниманию осужденных были представлены рисунки на сюжеты из знаменитых театральных постановок, а также театральные атрибуты.

Также в исправительной колонии была проведена читательская конференция, посвященная жизни и творчеству Евгения Евстигнеева и Льва Дурова.

Ранее сообщалось, что в одной из колоний Мордовии состоялся День встречи руководства с осужденными.

Источник: 13.fsin.su