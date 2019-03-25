В УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов.

В ходе указанного семинара была обсуждена деятельность начальников отрядов в качестве председателей советов воспитателей отрядов. Были рассмотрены вопросы, касающиеся актуальности принимаемых на заседании советов решений с учетом складывающейся обстановки в отряде, порядка аттестации осужденных, а также хода выполнения планов индивидуальной воспитательной работы с осужденными.

Участниками мероприятия стали начальники отрядов по воспитательной работе исправительных учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

Заместитель по кадрам и воспитательной работе исправительной колонии №1 Дмитрий Яковлев подробно рассказал о деятельности начальников отрядов в качестве председателей советов воспитателей отрядов и воспитательной работе с осужденными.

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Источник: 13.fsin.su