Интернет-мошенник ограбил жителя Мордовии, намеревавшегося получить кредит

В Зубовой Поляне 35-летний мужчина лишился денежных средств, намереваясь получить кредит.

Недавно 35-летний рабочий одного из предприятий Зубовой Поляны отправил в несколько интернет-банков заявки на получение кредита. Спустя некоторое время с мужчиной связался якобы представитель финансовой организации, который сообщил о том, что указанная заявка была одобрена, но для получения денег нужно оплатить страховку.

Житель Зубовой Поляны перечислил на указанный якобы работником банка счет денежные средства в сумме 46,8 тыс. рублей. После этого незнакомец вновь связался с мужчиной и поблагодарил его за оперативность. Кредит пострадавший так и не получил, а мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф