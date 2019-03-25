В Торбеево мужчина ударил случайного прохожего

В Торбеево мужчина ударил незнакомца кулаком.

На улице Железнодорожной мужчина ударил случайного прохожего кулаком в область правого глаза. В результате удара пострадавший, потеряв равновесие, упал.

Гражданин, получивший телесное повреждение, был вынужден обратиться за помощью в местную больницу. Медики диагностировали у пострадавшего ушибленную рану правой надбровной области.

В кратчайшие сроки хулиган был задержан.

По информации «Известий Мордовии».

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