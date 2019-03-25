В Саранске пойдет под суд 18-летний парень, обвиняемый в краже денег у пенсионерки

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 18-летнего парня, который обвиняется в краже денежных средств у пенсионерки.

В ноябре 2017 года обвиняемый, который в тот момент был несовершеннолетним, и его знакомая, местонахождение которой стражи порядка пока что не смогли установить, обнаружили на одном из сайтов объявление о продаже дома, размещенное 66-летней жительницей Дубенского района. Подельники связались с указанной гражданкой и сообщили ей о намерении приобрести недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты парень и его сообщница узнали паспортные данные и номер банковского счета женщины. Затем подельники ещё раз связались с пострадавшей и сообщили ей, что по ошибке перечислили на её счет более 300 тыс. рублей, чего на самом деле не было.

После этого мошенники попросили гражданку перечислить на указанный ими счет упомянутые денежные средства. Женщина выполнила просьбу якобы покупателей, а затем осознала, что её обманули.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru