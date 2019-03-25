В Саранске прошла акция «Чистый город! Здоровый город!»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели антинаркотическую акцию под названием «Чистый город! Здоровый город!».

В указанной акции также приняли участие активисты, сотрудники городской администрации и ученики средней общеобразовательной школы №40.

Участники акции закрасили надписи на фасадах зданий и сооружений, содержащие призывы к употреблению и распространению наркотических средств и незаконную рекламу запрещенных веществ. Также активисты разместили антинаркотические листовки и плакаты на информационных досках образовательных организаций и жилых домов.

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Источник: 13.мвд.рф