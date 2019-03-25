Житель Мордовии жестоко избил брата своей жены

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя села Большие Березники, который избил брата своей супруги.

7 января нынешнего года 49-летний житель Саранска гостил у своей сестры. Во время застолья между родственницей горожанина и её 32-летним мужем вспыхнула ссора. Житель Саранска попытался защитить сестру. В ответ на это 32-летний участник конфликта жестоко избил мужчину.

В результате избиения пострадавший получил многочисленные переломы ребер и левосторонний пневмоторакс.

Изначально сестра жителя Саранска и её супруг заявляли, что горожанин получил травмы по причине падения. Со временем полицейские установили истинную картину происшествия.

В отношении 32-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф