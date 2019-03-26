В Саранске две женщины пострадали в результате падения в салоне троллейбуса

В Саранске в результате падения в салоне троллейбуса пострадали две женщины.

Указанный инцидент был зафиксирован вечером 25 марта. По предварительной информации, 40-летний водитель троллейбуса, двигаясь по улице Веселовского, резко затормозил, в результате чего в салоне транспортного средства упали две женщины 1974 и 1961 годов рождения.

Пострадавшие доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубовой Поляне ДТП унесло жизнь 50-летней велосипедистки.

Источник: гибдд.рф