В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у 24-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 24-летнего молодого человека.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Серадзская, стражи порядка задержали 24-летнего парня. В ходе личного досмотра молодого человека сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали более 1 грамма синтетических наркотиков.

Парень пояснил, что приобрел наркотики для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

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Источник: 13.мвд.рф