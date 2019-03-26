В Саранске горел сарай

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Утром 25 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Нагорной. Возле дома №5, расположенного по указанному адресу, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 12 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате указанного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся сарай.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru