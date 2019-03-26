В Мордовии прошла операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нетрезвый водитель».

Указанная операция проводилась 23 и 24 марта. Сотрудники Госавтоинспекции несли службу на самых оживленных участках дорог, а также в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.

В ходе проведения операции было выявлено 20 автомобилистов, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители были привлечены к ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф