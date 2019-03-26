В Ардатовском районе по причине пожара погиб 73-летний пенсионер

В Ардатовском районе произошел пожар, в результате которого погиб 73-летний мужчина.

Поздним вечером 25 марта сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре в посёлке Тургенево. На улице Луговой горели надворные постройки и жилой дом. Площадь распространения пламени составила 96 квадратных метров.

В результате пожара погиб 73-летний владелец указанного дома.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожности во время курения.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Атюрьево в результате пожара пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru