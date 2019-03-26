Мошенники ограбили двух жителей Саранска, решивших купить мобильные телефоны

В Саранске два местных жителя стали жертвами неизвестных мошенников.

34-летний рабочий одного из предприятий Саранска оформил на сайте интернет-магазина заказ на покупку мобильного телефона. Спустя некоторое время мужчина получил посылку, при получении которой он заплатил 12,3 тыс. рублей. Придя домой, гражданин обнаружил, что ему был прислан мобильный телефон не той модели, которую он заказывал. Связаться с представителями интернет-магазина горожанину не удалось.

Ещё один житель Саранска 45-летнего возраста, работающий инженером, также заказал в интернет-магазине мобильный телефон и перечислил на счет продавца 2,8 тыс. рублей, но в оговоренные сроки товар так и не получил.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенник ограбил жителя Мордовии, намеревавшегося получить кредит.

Источник: 13.мвд.рф