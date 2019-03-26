В Мордовии заключенному прислали посылку с запрещенными предметами

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения во время досмотра посылки, которая была прислана жителем Ростовской области осужденному к трем с половиной годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали мобильный телефон, сим-карту и зарядное устройство. Запрещенные предметы были спрятаны в коробке с чаем.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.fsin.su