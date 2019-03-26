В Саранске 19-летний парень угнал машину такси

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего безработного местного жителя, который угнал машину такси и избил водителя.

Поздним вечером 23 марта 44-летний таксист на своем автомобиле марки ГАЗ-3110 приехал на улицу Володарского. В салон машины сел 19-летний парень, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист попытался уточнить детали заказа, но беседа водителя и пассажира не заладилась. Молодой человек избил автомобилиста. Заметив, что к машине подходит ещё один парень, водитель выбежал из салона транспортного средства. 19-летний молодой человек сел за руль автомобиля, не став дожидаться своего приятеля, завел машину и уехал, но поездка оказалась не очень долгой. Проехав несколько сотен метров, парень потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство въехало в сугроб.

В кратчайшие сроки молодой человек был задержан стражами порядка. Парень был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф