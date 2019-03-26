В Саранске прошла акция «Береги здоровье смолоду!»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями регионального врачебно-физкультурного диспансера провели акцию под названием «Береги здоровье смолоду!».

В рамках указанной акции была организована встреча с учениками гимназии №20 и средней общеобразовательной школы №39.

Полицейские и представители врачебно-физкультурного диспансера рассказали детям о ценностях здоровья, основах здорового образа жизни, профилактике различных заболеваний и их своевременной диагностике.

Ранее сообщалось, что в Саранске прошла акция «Чистый город! Здоровый город!».

Источник: 13.мвд.рф