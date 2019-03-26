В Торбеево горело частное подворье

В Торбеево произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Утром 25 марта сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о пожаре на одной из улиц указанного населенного пункта. Горели надворные постройки и жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 162 квадратных метра.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе по причине пожара погиб 73-летний пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru