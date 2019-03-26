В Ардатовском районе опрокинулся автомобиль

В Ардатовском районе автомобиль опрокинулся в кювет.

Происшествие произошло вечером 25 марта недалеко от станции Ардатов. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате данного ДТП никто не пострадал.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru