В Ардатовском районе опрокинулся автомобиль

В Ардатовском районе автомобиль опрокинулся в кювет.
Происшествие произошло вечером 25 марта недалеко от станции Ардатов. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не сообщается, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.
В результате данного ДТП никто не пострадал.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
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Источник: 13.mchs.gov.ru