В Ардатове горела баня

В Ардатове произошло возгорание бани.
Происшествие произошло в ночь на 26 марта. Возле дома №6, который расположен по адресу – улица Колхозная, загорелась баня. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе произошел пожар, в результате которого погиб 73-летний пенсионер.
Источник: 13.mchs.gov.ru