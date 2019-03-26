В Ардатове горела баня

В Ардатове произошло возгорание бани.

Происшествие произошло в ночь на 26 марта. Возле дома №6, который расположен по адресу – улица Колхозная, загорелась баня. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе произошел пожар, в результате которого погиб 73-летний пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru