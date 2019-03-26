В Мордовии сотрудники ФСИН провели турнир по мини-футболу

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели турнир по мини-футболу на призы «Динамо».

Дворец спорта им. М.Т. Спирина, расположенный в посёлке Явас, стал местом проведения указанных соревнований. Участниками турнира стали 10 команд из Ельников, Темникова, Теньгушева, Рузаевки, Торбеево, Краснослободска и Яваса.

Первое место заняли спортсмены из Краснослободска. Второе место досталось команде из Рузаевки. Третье место заняла команда, представлявшая Темников.

Лучшим вратарем турнира стал Пупков Савелий (Краснослободск), лучшим защитником - Сидоров Владислав (Явас), лучшим бомбардиром - Фомин Денис (Торбеево), лучшим игроком был признан Мигин Николай (Ельники).

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Источник: 13.fsin.su