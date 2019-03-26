В Мордовии перевозчик понесет ответственность за смертельное ДТП

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении нарушившего требования безопасности директора коммерческой организации, занимающейся пассажирскими перевозками.

ООО «Регион Транс» осуществляет перевозку пассажиров автомобильным транспортом между Саранском и Атяшево. Выданное данной организации свидетельство содержало информацию о том, что перевозки должны осуществляться на автомобиле марки «Фольксваген», но на самом деле использовался автомобиль марки ГАЗ, который не прошел необходимую проверку. Кроме того, данным транспортным средством управлял водитель, который не прошел стажировку.

10 октября минувшего года в Чамзинском районе упомянутый автомобиль попал в ДТП, в результате которого погибли два человека.

Сотрудники следственных органов полагают, что нарушения, допущенные ООО «Регион Транс», являются одной из причин смертельной автомобильной аварии.

В отношении директора коммерческой организации было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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Источник: mordovia.sledcom.ru