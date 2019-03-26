В Мордовии будет арестовано имущество организации, которая имеет задолженность

В Краснослободском районе прокуратура санкционировала арест имущества организации, которая имеет задолженность по обязательным платежам.

В ходе проведения специальных мероприятий сотрудники прокуратуры указанного района установили, что ООО «Завод Промметизделий» имеет задолженность по обязательным платежам. Было принято решение о наложении ареста на имущество данной организации в размере более 1,9 млн рублей.

Постановление о наложении ареста на имущество налогоплательщика направлено для исполнения в ИФНС РФ № 7 по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии сторожем детского сада работал мужчина, имеющий судимость за убийство.

Источник: prokrm.ru