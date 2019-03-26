В Мордовии директора дома культуры оштрафовали за нарушение законодательства о закупках

В Мордовии был оштрафован директор районного дома культуры, который нарушил законодательство о закупках.

Сотрудниками прокуратуры Атяшевского района было установлено, что учреждение культуры «Атяшевский РДК» с нарушением предусмотренного действующим законодательством срока разместило сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за июнь-октябрь прошлого года на сайте www.zakupki.gov.ru. Информация о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика, не размещалась вовсе.

Директор МАУК «Атяшевский РДК» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 2 тыс. рублей. Кроме того, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Читайте также о том, что в Саранске пойдет под суд 18-летний парень, обвиняемый в краже денег у пенсионерки.

Источник: prokrm.ru