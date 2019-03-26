В Мордовии районная администрация противозаконно передала в аренду земельный участок

В Мордовии прокуратура в судебном порядке добилась признания недействительным договора аренды земельного участка с прудом.

В 2012 году между администрацией Краснослободского района и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка. В границах указанного участка, находящегося в деревне Зиновские Выселки Краснослободского района, расположен пруд, имеющий гидравлическую связь с ручьем Безымянный, являющимся притоком реки Парка, впадающей в реку Мокша. Наличие гидравлической связи между данными водными объектами свидетельствует об их принадлежности к собственности государства. По этой причине рассматриваемый договор был заключен с нарушением законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора региона о признании договора аренды недействительным.

Также читайте о том, что в Саранске был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в нападении на школьницу.

Источник: prokrm.ru