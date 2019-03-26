Жительница Мордовии едва не убила знакомого из-за оскорблений

В Торбеевском районе была задержана 30-летняя местная жительница, которая ударила ножом своего 38-летнего знакомого.

23 марта 30-летняя гражданка гостила у своего 38-летнего знакомого. В компании владельца жилья женщина распивала алкогольные напитки. В ходе застолья между собутыльниками вспыхнула ссора. Конфликт произошел из-за того, что мужчина высказал в адрес гостьи несколько слов, которые, по её мнению, являются оскорбительными. В процессе выяснения отношений женщина взяла в руки нож и ударила им знакомого в спину. Пострадавший попытался прикрыться руками от следующих ударов, получив при этом ранения кисти. Затем женщина вызвала медиков.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемую и возбудили в её отношении уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саранске был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в нападении на школьницу.

Источник: 13.мвд.рф