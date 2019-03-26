В Саранске в 2019 году благоустроят 25 дворов

В нынешнем году в Саранске благоустроят 25 дворов.

Работы по благоустройству будут проведены по следующим адресам: Ярославская 25, Марины Расковой 29 и 16, Веселовского 17, 31 и 28А, Семашко 14, 15 и 5, Р. Люксембург 22А и 20, Коваленко 11, 15 и 7, Косарева 3/1 и 5/2, Кооперативная 19 и 18, Ст. Разина 23, Попова 61, Октябрьская 3, Федосеенко 7 и 9, Гагарина 97, Большевистская 105 и 107.

На протяжении двух последних лет в Саранске было благоустроено 114 дворов и две общественные территории. Из бюджетов различных уровней на условиях совместного финансирования на проведение указанных работ было выделено более 350 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru