В Кочкуровском районе опрокинулся квадроцикл

В Кочкуровском районе произошло ДТП с участием квадроцикла.

ДТП произошло днём 26 марта на 5-м километре дороги, соединяющей Кочкурово и Сабаево. По предварительной информации, 35-летний водитель квадроцикла не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось.

Пострадавший был госпитализирован.

Выяснилось, что у мужчины нет удостоверения машиниста-тракториста, которое разрешает управлять квадроциклом. Кроме того, стражи порядка установили, что транспортное средство не было застраховано.

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Источник: гибдд.рф