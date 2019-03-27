В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Вечером 26 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Чекаевский. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горел сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru