Два жителя Саранска подозреваются в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух местных жителей.
23 марта во дворе дома, расположенного по адресу – улица Ленина, стражи порядка задержали 28-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 0,25 грамма гашиша.
24 марта в районе улицы Ботевградской полицейские изъяли более 3 грамм гашиша у 50-летнего горожанина.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении указанных граждан.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у 24-летнего парня.
Источник: 13.мвд.рф