Два жителя Саранска подозреваются в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух местных жителей.

23 марта во дворе дома, расположенного по адресу – улица Ленина, стражи порядка задержали 28-летнего жителя Саранска, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 0,25 грамма гашиша.

24 марта в районе улицы Ботевградской полицейские изъяли более 3 грамм гашиша у 50-летнего горожанина.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении указанных граждан.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у 24-летнего парня.

Источник: 13.мвд.рф