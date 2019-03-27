В селе Старое Шайгово загорелась баня

В селе Старое Шайгово пожарные ликвидировали возгорание бани.

Происшествие произошло вечером 26 марта. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня. Огонь охватил постройку на площади 30 квадратных метров.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе по причине пожара погиб 73-летний пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru