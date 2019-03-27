В Мордовии сотрудники ГИБДД провели акции «Пешеходный переход» и «Пешеход, засветись!»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактические мероприятия под названием «Пешеходный переход» и «Пешеход, засветись!».

Операция «Пешеходный переход» проводилась в период с 20 по 22 марта. Во время проведения данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции составили 36 протоколов в отношении автомобилистов, не уступивших дорогу пешим участникам движения, и 32 административных материала в отношении пешеходов, нарушивших ПДД.

Мероприятие «Пешеход, засветись!» было проведено при содействии одного из автосалонов Саранска. На самых оживленных перекрестках города организаторы акции не только проводили беседы с пешеходами, но и обращали внимание горожан на наличие на их одежде световозвращающих элементов. Жителям Саранска были вручены памятки, а также световозвращающие браслеты и ленты.

Ранее сообщалось, что в Саранске прошла акция «Нетрезвый водитель».

Источник: 13.мвд.рф