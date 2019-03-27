В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Инкассаторы во время пересчета выручки, поступившей из одного из салонов сотовой связи Саранска, обнаружили и конфисковали фальшивую денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. В ходе осмотра поддельной банкноты были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф