24-летний житель Саранска подозревается в угоне легкового автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего жителя Саранска, который подозревается в угоне легкового автомобиля.

25 марта в полицию с заявлением об угоне легкового автомобиля марки ВАЗ-21074 обратилась жительница посёлка Дубитель. В кратчайшие сроки стражи порядка разыскали транспортное средство неподалеку от села Журавкино.

По подозрению в угоне автомобиля был задержан 24-летний житель Саранска. Выяснилось, что в день совершения преступления молодой человек находился во дворе дома заявительницы, где по просьбе её супруга ремонтировал велосипед. Когда женщина ушла в магазин, парень с помощью оставленных в замке зажигания ключей завел автомобиль и уехал.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саранске 19-летний парень угнал машину такси.

Источник: 13.мвд.рф