В Саранске полицейские задержали двух любителей гашиша

В Саранске сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких минут на одной улице задержали двух мужчин, которые подозреваются в хранении наркотиков.

Во в дворе дома, расположенного по адресу – улица Титова, стражи порядка задержали жителя Пролетарского района Саранска 1989 года рождения, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 3,9 грамма гашиша.

Спустя несколько минут на той же улице был задержан гражданин Армении 1986 года рождения. В кармане куртки данного мужчины полицейские обнаружили 2,3 грамма гашиша.

Подозреваемые приобрели наркотики для личного употребления.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф