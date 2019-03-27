В Мордовии состоялось совещание руководителей правоохранительных органов региона

В Мордовии прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона.

Указанное совещание прошло под председательством прокурора республики Александра Филимонова.

Были обсуждены вопросы, касающиеся состояние взаимодействия и эффективности принимаемых мер по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних граждан и соблюдении их прав на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

Также был разработан комплекс мер, направленных на увеличение уровня эффективности работы стражей порядка в указанной сфере.

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Источник: 13.мвд.рф