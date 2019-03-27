Интернет-мошенница ограбила жительницу Саранска, решившую заказать букет из фруктов

В Саранске 33-летняя женщина лишилась денежных средств, заказывая букет из фруктов.

Недавно 33-летняя жительница Саранска, которая работает бухгалтером, обнаружила в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже букетов из фруктов. Женщина связалась с автором указанной публикации и попросила её изготовить понравившуюся композицию. Незнакомка сообщила, что изначально горожанка должна перечислить на её банковский счет денежные средства в сумме 3 тыс. рублей.

Пострадавшая выполнила требования автора объявления, но свой заказ в ранее оговоренные сроки так и не получила. Незнакомка, пообещавшая изготовить букет, удалила свой аккаунт.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф