В Мордовии разыскивается пропавший без вести пенсионер

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают пенсионера, который несколько лет назад пропал без вести.

Гришанин Борис Иванович 1938 года рождения, проживающий в Саранске, 1 августа 2010 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими гражданин не выходит. Пенсионер является уроженцем села Белогорское Лямбирского района.

У разыскиваемого гражданина нет зубов, а также имеет место деформация локтевого сустава левой руки. Кроме того, известно, что пенсионер страдает провалами в памяти и склонен к бродяжничеству.

Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342)29-90-02, 29-90-39, 29-90-23, 8(987)9938757 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф