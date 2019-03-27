В Мордовии осужденные ознакомились с историей театра

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии были проведены мероприятия, посвященные театру.

В клубе-столовой указанного исправительного учреждения была проведена викторина, посвященная театру. В библиотеке колонии был установлен стенд с фотографиями и жизнеописаниями выдающихся представителей театрального искусства.

Помимо этого, был прочитан цикл лекций по истории развития театрального искусства в России.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов.

Источник: 13.fsin.su