В Мордовии осужденные ознакомились с историей театра

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии были проведены мероприятия, посвященные театру.
В клубе-столовой указанного исправительного учреждения была проведена викторина, посвященная театру. В библиотеке колонии был установлен стенд с фотографиями и жизнеописаниями выдающихся представителей театрального искусства.
Помимо этого, был прочитан цикл лекций по истории развития театрального искусства в России.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов.
Источник: 13.fsin.su