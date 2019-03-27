В Саранске собаки напали на мужчину

В Саранске собаки едва не растерзали мужчину.

Указанный инцидент произошел в ночь на 26 марта. Гражданин шел возле школы №41. В определенный момент к мужчине подбежали шесть собак. Животные мгновенно набросились на горожанина. Мужчина утверждает, что выжил он из-за, того что смог устоять на ногах. Если бы горожанин упал, собаки перегрызли бы ему горло.

Гражданин говорит о том, что с собаками, которые на него напали, гуляла женщина.

В результате нападения пострадавший получил многочисленные укусы. Теперь мужчине предстоит пройти курс лечения от бешенства. Кроме того, собаки порвали одежду гражданина.

Горожанин обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении.

По информации «Известий Мордовии».

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