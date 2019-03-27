Жителя Мордовии осудили за незаконное хранение оружия

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Большеигнатовского района, обвиняемого в незаконном хранении оружия.

В сентябре 2012 года житель Большеигнатовского района нашел в лесопосадке охотничье ружье. Найденное оружие мужчина отнес домой и переделал его в обрез. Затем гражданин на противозаконных основаниях хранил данный обрез.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

По информации пресс-службы Ичалковского районного суда.

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Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru