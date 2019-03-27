В Мордовии помогают молодым мамам, которые освобождаются из колонии

Исправительная колония №2 УФСИН РФ по Мордовии сотрудничает с благотворительным фондом «Протяни руку».

Благодаря указанному сотрудничеству при освобождении из колонии осужденным матерям с детьми предоставляются детские коляски и дорожные наборы с предметами первой необходимости. Данные вещи женщины получают безвозмездно.

В рассматриваемом порядке из упомянутого исправительного учреждения были освобождены уже три женщины с детьми.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su