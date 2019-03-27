В Мордовии психологи проводят коррекционные занятия с осужденными

Психологи психологической лаборатории лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии проводят коррекционные занятия с осужденными.

В рамках указанных занятий психологи применяют различные методы. Работа с осужденными проводится с первых дней их пребывания в исправительном учреждении.

Особое внимание уделяется упражнениям, которые направлены на укрепление психического здоровья, снижение агрессивности, повышение самооценки, воспитания толерантности и развитие коммуникативных качеств.

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Источник: 13.fsin.su