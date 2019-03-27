В Мордовии сотрудники МЧС подготовились к паводку

26 марта был проведен смотр сил и средств ГУ МЧС РФ по Мордовии, которые предназначены для реагирования в паводкоопасный период.

В смотре приняли участие сотрудники и техника Саранского поисково-спасательного отряда, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, государственной инспекции по маломерным судам и республиканской аварийно-спасательной службы.

В общей сложности к реагированию в паводковый период готовы около 2000 различных плавательных средств.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru