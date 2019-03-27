В Саранске были проведены соревнования по легкой атлетике

В Саранске прошли соревнования по легкой атлетике.

Указанные соревнования проходили 24 марта в спортивном комплексе «Мордовия». В рассматриваемых состязаниях приняли участие более 150 спортсменов из Саранска и районов Мордовии.

Участники соревнования состязались в трех возрастных группах, среди которых девочки и мальчики 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

Спортсмены соревновались в беге, а также в прыжках в длину с места и в прыжках в высоту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСИН провели турнир по мини-футболу.

Источник: adm-saransk.ru