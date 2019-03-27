Биатлонистки из Мордовии завоевали награды всероссийских соревнований

Биатлонистки из Мордовии успешно выступили на всероссийских соревнованиях.

Спортсменки из Мордовии приняли участие в соревнованиях по биатлону памяти В. М. Меланьина.

Воспитанница ГАУ Мордовии «СШОР по ЗВС» Софья Сахарова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке среди девушек возрастом от 16 до 17 лет. Ещё одна представительница Мордовии Арина Науменкова завоевала две бронзовые медали, выступив в спринтерской и индивидуальной гонках среди девушек возрастом от 14 до 15 лет.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ФСИН провели турнир по мини-футболу. Победу одержала команда из Краснослободска.

Источник: info-rm.com