В Мордовии осудили охотника, который по ошибке застрелил своего знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 33-летнего охотника, который по неосторожности застрелил своего знакомого.

7 сентября прошлого года 33-летний житель Теньгушевского района, находясь в лесном массиве, расположенном неподалеку от села Хлебино, во время охоты по ошибке выстрелил в своего 44-летнего знакомого из Нижегородской области.

Полученное пострадавшим телесное повреждение оказалось смертельным.

В ходе следствия было установлено, что житель Мордовии, производя выстрел, полагал, что он стреляет в зверя. Кроме того, выяснилось, что в сентябре минувшего года мужчина незаконно изготовил 12 охотничьих патронов.

Решением суда в отношении жителя Мордовии была избрана мера наказания в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, в Мордовии местного жителя осудили за незаконное хранение оружия.

Источник: mordovia.sledcom.ru