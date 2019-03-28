В Краснослободском районе в ДТП пострадали две женщины

В Краснослободском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали две женщины.

Происшествие произошло ранним утром 27 марта на 86-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 45-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Ауди», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком марки ГАЗ.

В результате ДТП пострадали две пассажирки легковушки 45- и 64-летнего возраста. Женщины были госпитализированы в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

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Источник: гибдд.рф