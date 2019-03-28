В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая подозревается в краже кошелька.

23 марта неизвестная гражданка, находясь на территории центрального рынка, расположенного по адресу – улица Полежаева, похитила чужой кошелек, внутри которого находились денежные средства в сумме 1,7 тыс. рублей.

Разыскиваемая гражданка была одета в сиреневую удлиненную куртку, черные сапоги и вязаную темную шапку. Кроме того, женщина имела при себе черную сумку.

Все, кто что-либо знает о разыскиваемой гражданке, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 88342(29-84-03), 8-917-074-77-22 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф